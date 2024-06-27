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У Білому домі прокоментували план радників Трампа щодо припинення війни в України

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Білому домі відреагували на оприлюднений радниками Дональда Трампа план щодо припинення війни в України. На брифінгу речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи оприлюднений план, передає УНН.

"На відміну від декого, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають схвалювати президент Зеленський і Україна. Ми не збираємося змушувати Україну віддати частину своєї території, тому що ми розуміємо, що якщо дозволити Путіну завоювати Україну і підкорити її народ, будь-який її народ, наслідки будуть серйозними. Він і диктатори в усьому світі тільки підбадьорилися б, і ми вважаємо, що світ став би набагато небезпечнішим місцем", – сказав Джон Кірбі.

Він зауважив, що адміністрація чинного президента США дотримується принципу "нічого про Україну без України" і "твердо стоїть на тому, щоб переконатися, що президент Зеленський має все необхідне, щоб, якщо і коли він буде готовий сісти за стіл переговорів, він міг зробити це з позиції сили".

Водночас Джон Кірбі сказав, що не збирається коментувати вибори 2024 року і вступати в публічні дебати щодо того, що радники колишнього президента Трампа можуть або не можуть говорити з ним про це.

Нагадаємо, агенція Reuters повідомила, що радники експрезидента США Дональда Трампа представили план, згідно з яким той у разі переобрання надаватиме Україні додаткову військову допомогу, тільки якщо Київ погодиться на переговори з рф. Водночас Вашингтон попередить москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.

Кірбі
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