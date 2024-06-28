Стефанішина прокоментувала дані західних ЗМІ про те, що ЄС має намір запровадити мито на імпорт українського цукру та яєць

Кабінет міністрів уже перевірив дані західних ЗМІ про те, що керівництво Євросоюзу має намір запровадити мито на імпорт українського цукру та яєць.
Як пише Слово і діло, про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина у коментарі Європейській правді.
За її словами, інформація західних журналістів є помилковою – у керівництва блоку поки що немає намірів вводити обмеження на ці продукти.
«Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогоднішній день не планується», – заявила Стефанішина.
Нагадаємо, напередодні видання Financial Times заявляло, що нові тарифи нібито будуть оголошені у п'ятницю і становитимуть 419 євро за тонну білого цукру та 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм.
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