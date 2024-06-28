Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Стефанішина прокоментувала дані західних ЗМІ про те, що ЄС має намір запровадити мито на імпорт українського цукру та яєць

127

Кабінет міністрів уже перевірив дані західних ЗМІ про те, що керівництво Євросоюзу має намір запровадити мито на імпорт українського цукру та яєць.

Як пише Слово і діло, про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина у коментарі Європейській правді.

За її словами, інформація західних журналістів є помилковою – у керівництва блоку поки що немає намірів вводити обмеження на ці продукти.

«Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогоднішній день не планується», – заявила Стефанішина.

Нагадаємо, напередодні видання Financial Times заявляло, що нові тарифи нібито будуть оголошені у п'ятницю і становитимуть 419 євро за тонну білого цукру та 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм.

Стефанішина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 28 июня 2024
Четверг, 27 июня 2024
Среда, 26 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023