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АРМА планує провести конкурс серед державних банків для визначення управителя арештованими коштами

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у липні планує провести конкурс серед державних банків для визначення управителя арештованими коштами.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у Телеграмі, передає Укрінформ.

«АРМА пропонує державним банкам позмагатися для управління арештованими коштами. Саме тому вже в липні Агентство проведе відкритий конкурс серед держбанків щодо управління арештованими коштами на умовах депозиту», - йдеться в повідомленні.

Дума зазначила, що Нацагентство щомісяця отримує пропозиції від державних банків щодо умов управління коштами. Наразі йдеться про мільярди гривень та десятки мільйонів доларів і євро в управлінні АРМА, але ця цифра є динамічною.

Ключовим критерієм відбору стане запропонована банками відсоткова ставка. Банк, який запропонує найвищий відсоток, отримає право на утримання арештованих коштів. Зокрема передбачається проведення окремих конкурсів для різних валют — гривні, долара та євро. Це дозволить створити найкращі умови по кожній валюті окремо.

Дума, АРМА
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