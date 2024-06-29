Українцям розповіли, що буде із субсидіями та пенсіями у липні

Від початку літа суттєво зріс тариф на електроенергію, тому вже в липні українці отримають платіжки з новими сумами. Наступного місяця спливає термін подачі заяви на субсидію в неопалювальний сезон. Масового підвищення пенсій не буде, проте за певних умов виплати можуть перерахувати.

Докладно про те, скільки доведеться платити за комуналку в липні, що буде з субсидіями та пенсіями, – на РБК-Україна нижче.

Платіжки з новими сумами. Тарифи ЖКГ у липні

З 1 червня в Україні діє новий тариф на світло для населення. Підвищення ціни українці відчують у липні, коли отримають квитанції за попередній місяць.

Відтепер за спожиту електроенергію доведеться сплатити 4,23 грн/кВт-год замість 2,64 грн/кВт-год. Оновлений "нічний тариф" для власників двозонних лічильників становить 2,16 грн/кВт-год (раніше 1,23 грн/кВт-год).

Тариф на газопостачання від найбільшого оператора "Нафтогаз", що обслуговує понад 90% побутових споживачів, залишається незмінним – 7,96 грн/куб*м.

Компанія продовжила термін дії тарифу "Фіксований" до 30 квітня 2025 відповідно до мораторію уряду на підвищення вартості окремих послуг ЖКГ для населення через повномасштабну війну.

Вищезазначений мораторій також розповсюджується на послуги теплопостачання, розподіл газу, гарячу воду. Тарифи мають залишатися незмінними весь період дії воєнного стану в країні та ще 6 місяців після його скасування.

Тариф на холодну воду – наступний у черзі на підвищення після електроенергії. Втім ціна для абонентів більшості водоканалів поки тримається на довоєнному рівні, хоча НКРЕКП (Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) кілька разів намагалася встановити нові ціни.

При цьому водоканали низки невеликих міст та селищ підвищили тарифи в середньому від 40% ще минулого місяця за узгодженням місцевої влади. У липні планують встановити нові ціни в Покрові, Світлогірському.

Нарахування субсидій на неопалювальний сезон завершується

З 1 липня органи Пенсійного фонду більше не призначатимуть субсидії на літо (неопалювальний сезон), адже минає термін подачі заяви на отримання компенсації на оплату послуг ЖКГ.

Відповідно до чинних правил, у разі подання заяви на субсидію протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, вона призначається з початку такого сезону. Тобто якщо подати документи протягом травня-червня, субсидію нарахують з 1 травня.

Варто зазначити, що більшості отримувачів субсидію перепризначили автоматично, Це правило стосується лише окремих категорій (ВПО, орендарі житла, коли кількість фактично проживаючих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих тощо).

"Якщо ви чи члени вашого домогосподарства належите до зазначеної категорії осіб, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня – з початку неопалювального сезону", – наголошували у ПФУ.

Пенсії в Україні. Кому потрібно звернутися за перерахунком

Від початку року відбулося кілька етапів масового перерахунку пенсій в Україні: індексації, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, працюючим пенсіонерам.

Надалі доплати та перерахунки відбуватимуться лише в індивідуальному порядку за певних умов.

Перерахунок непрацюючим пенсіонерам

Пенсіонер може звернутися за перерахунком виплат у разі, якщо після досягнення пенсійного віку він чи вона продовжували працювати, але нещодавно звільнилися.

У Пенсійному фонді роз'яснили, що після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. До прикладу, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

Надбавка за віком

Індивідуальні надбавки до пенсії передбачені при досягненні віку 70, 75 та 80 років. ПФУ їх нараховує автоматично на основі інформації зі своєї бази даних.

Пенсіонери, які досягли відповідного віку, у липні отримають:

300 грн – віком від 70 років;

456 грн – віком від 75 років;

570 грн – віком від 80 років.

Надбавка від ООН

Програму Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) для пенсіонерів продовжили до кінця 2024 року.

На щомісячну надбавку можуть розраховувати:

особи пенсійного віку з маленькими пенсіями (менш як 3250 грн),

які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій,

та не отримували з 1 березня 2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Розмір доплати дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують зараз. Нарахування коштів проводиться автоматично без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.