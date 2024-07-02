У росії можуть підвищити тарифи на природний газ до найвищого за 11 років рівня

У росії підвищать тарифи на природний газ до найвищого за 11 років рівня для компенсації рекордних збитків газового монополіста "газпром".

Про це свідчить постанова уряду.

Як зазначається, російській владі довелося піти на непопулярний крок та ініціювати рекордне з 2013 року підвищення тарифів на блакитне паливо з метою збільшення бюджету енергетичної компанії, яка торік отримала найбільший за всю свою історію чистий збиток.

Постанова російського уряду передбачає, що з 1 липня регульовані ціни на природний газ для всіх категорій споживачів зросли на 11,2%, на 9,8% підвищили сукупний платіж громадян за послуги ЖКГ, тарифи мережевих компаній - на 9,1%.

За підрахунками, за два роки блакитне паливо подорожчало для росіян на 20%, а з початку повномасштабної війни в Україні, розв'язаної владою рф - на 34%.

За останні роки ціни на газ в росії не зростали жодного разу так різко, а попереднє підвищення тарифів – на 15% за рік – відбулося 2013-го.