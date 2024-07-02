Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС та зауважив, що Україна зацікавлена у конструктивній співпраці, передає УНН.
«З початком головування Угорщини в Раді ЄС я бажаю угорському головуванню успіхів у просуванні спільних пріоритетів, які зміцнять ЄС. Ми зацікавлені у конструктивній співпраці та єдності ЄС задля захисту миру та стабільності в Європі на основі надійної підтримки України», - заявив Кулеба.
Він висловив вдячність вдячність Бельгії за важливі досягнення під час Бельгійського головування в Європейській раді.
"Я вдячний Бельгійському головуванню, що завершує свою роботу, та особисто міністерці закордонних справ Аджі Лябіб за історичні результати. Це головування запам'ятається як час сильного лідерства та сміливих кроків заради вільної та процвітаючої Європи, а також глобальної ролі ЄС", - додав Кулеба.
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