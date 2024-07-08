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У ДТЕК пояснили, чому відключення світла відбуваються не тільки вдень, а і вночі

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Відключення світла наразі відбуваються не тільки вдень, а і вночі, адже частина генерації в цей час доби просто не працює.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Виконавчий директор ДТЕК пояснив, що Україна втратила 9 ГВт потужності.

"В цілому - це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце, а ГЕС закачують воду, то виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі", розповів Сахарук.

світло, ДТЕК, Сахарук
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