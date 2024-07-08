Президентка Грузії заявила про загрозу обороноздатності країни

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про загрозу обороноздатності країни після скасування грузино-американських військових навчань "Гідний партнер".
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
"Це шкодить нашому стратегічному партнерству із США. Це несе велику загрозу нашій обороноздатності і всього, завдяки чому до цього дня будувалася наша армія. І це все відбувається через те, що наша влада не зрозуміла, де її друзі, а де вороги", - сказала Зурабішвілі.
"Ми залишимося без партнерів і у нас не буде жодних ресурсів, щоб посилити нашу армію для захисту країни", - заявила президент.
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