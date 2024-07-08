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Орбан: Китай є ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Пекіна назвав Китай "ключовою силою" у створенні умов для миру у війні рф проти України, зустрівшись з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Китайська сторона підтвердила зустріч, зазначивши, що сторони провели поглиблений обмін думками щодо "кризи", як Пекін називає війну, пише УНН.

«Китай є ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта», - написав Орбан у X.

Речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн підтвердила зустріч китайського та угорського лідерів

"Президент Сі та прем’єр-міністр Віктор Орбан провели поглиблений обмін думками щодо української кризи. Президент Сі високо оцінив зусилля прем'єр-міністра Орбана щодо пошуку політичного рішення. Він підкреслив, що якнайшвидше припинення вогню та політичне врегулювання кризи в інтересах усіх. Пріоритетом зараз є недопущення розширення поля бою, ескалації бойових дій та провокацій з боку будь-якої сторони, а також робота над деескалацією якнайшвидше", - вказала Чуньїн у X.

"Міжнародне співтовариство має забезпечити умови та підтримку для відновлення прямого діалогу та переговорів між двома сторонами. Лише тоді, коли всі основні країни відіграватимуть позитивну, а не негативну роль, може виникнути швидка перспектива припинення вогню", - наголосила речниця МЗС КНР за підсумками переговорів двох сторін.

Речниця китайського МЗС вказала, що "Китай у свій спосіб активно просуває мирні переговори, заохочує та підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання". "Китай та Угорщина поділяють однакові основні пропозиції та працюють у тому ж напрямку. Китай підтримуватиме зв’язок з Угорщиною та відповідними сторонами", - зазначила вона.

Китай, Сі Цзіньпін, Орбан
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