СБУ має докази, які підтверджують, що саме росія завдала удару по "Охматдиту"

Служба безпеки України встановила нові докази, які підтверджують, що росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві ракетою Х-101.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101. Окрім того, слідчі СБУ виявили: уламок механізму розкриття крил ракети Х-101; уламок блоку постановки завад ракети Х-101; середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами); обтікач хвостового відсіку та уламок гідроблока крилатої ракети Х-101; уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких ми офіційно публікували вчора", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян. Також про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, а й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

"Підтверджують цілеспрямований ракетний удар рф у тому числі: характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні; пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101 і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS", – зазначили в СБУ.

Повідомляється, що спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані – цинічна і безглузда маніпуляція, траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів); завдання удару по дитячій лікарні "Охматдиту" саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

"Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – сказав голова СБУ Василь Малюк.