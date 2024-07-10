Мельничук: Кабмін затвердив законопроект щодо запровадження програми кешбеку

Кабінет міністрів на засіданні 9 липня затвердив законопроєкт, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зміни передбачають, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих у межах реалізації експериментального проєкту "Зроблено в Україні".
Наприкінці січня 2024 року Зеленський започаткував економічну платформу "Зроблено в Україні" для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів з бізнесом.
Після цього держава зареєструвала власний бренд "Зроблено в Україні", який вперше показали на форумі з Зеленським.
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