Кулеба: Жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив своєму угорському колезі Петеру Сійярто, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах. Про це глава дипломатії повідомив на сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

Кулеба написав, що провів перемовини із Сійярто. Очільник МЗС розповів угорському колезі про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру.

"У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах росії", – заявив Кулеба.

Він наголосив, що нещодавня атака рф на дитячу лікарню Охматдит ще раз демонструє, що поступливість російському диктаторові володимиру путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і світова спільнота повинна змусити його прийняти справедливий і міцний мир.