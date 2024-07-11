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Кулеба: Жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах росії

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив своєму угорському колезі Петеру Сійярто, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах. Про це глава дипломатії повідомив на сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

Кулеба написав, що провів перемовини із Сійярто. Очільник МЗС розповів угорському колезі про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру.

"У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах росії", – заявив Кулеба.

Він наголосив, що нещодавня атака рф на дитячу лікарню Охматдит ще раз демонструє, що поступливість російському диктаторові володимиру путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і світова спільнота повинна змусити його прийняти справедливий і міцний мир.

Кулеба, Сійярто
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