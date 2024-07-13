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Герус: Сподіваюся, що скасування ПДВ і мита буде на найближчому пленарному тижні

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Для прискорення скасування ПДВ і мита на енергообладнання готують голосування відповідної поправки під час ухвалення іншого законопроєкту, щоб оминути тривалу процедуру проходження запропонованих урядом законодавчих ініціатив саме з цього питання, повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Я сподіваюся, що це (скасування ПДВ і мита - ЕР) буде на найближчому пленарному тижні, коли він у нас буде. Це питання було доопрацьовано і подано у вигляді поправки. Можливо, так буде виграно швидкість, тому що нам не потрібно буде законопроєкти проводити через два читання, а буде поправка один раз проголосована. І є така сподівання, щоб із 1 серпня це все почало працювати", - сказав він під час засідання комітету в п'ятницю, яке транслювалося онлайн.

За його словами, потрібно максимально наситити український ринок енергообладнанням, "щоб генерація максимально швидко відновлювалася і будувалася, щоб завозилися ті пристрої, які допомагають людям бути більше з е/е".

Герус висловив думку, що після ухвалення рішення імпорт енергообладнання прискориться, тому що є багато зацікавлених осіб, зокрема й підприємств, які хочуть собі ставити генерувальні об'єкти.

Попередньо пленарні засідання планувалося провести наступного тижня.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 9 липня, уряд скерував до парламенту законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

"Розраховуємо на оперативне ухвалення Верховною Радою цих законопроєктів. Очікуємо, що не пізніше 25 липня всі ці механізми запрацюють на повну силу", - зазначив прем'єр.

ПДВ, Герус, мито
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