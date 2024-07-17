Експерт: Перехід на єдиний тариф на розподіл електроенергії нанесе шкоду євроінтеграції України

Перехід на єдиний тариф на розподіл електроенергії нанесе шкоду українській економіці та євроінтеграції України.
Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DSNews.
"Промислові і побутові споживачі на загал платять різну ціну за розподіл електроенергії. Цьому є економічне обґрунтування, але регулятор виступив за перехід на єдиний тариф. Проблема в тому, що таке рішення зашкодило б економіці і євроінтеграції України", - написав він.
Експерт розповів, що для пересічного громадянина зміна малопомітна, однак великі промислові споживачі електроенергії негативно висловлюються про цю ініціативу.
Він додав, що зараз діє два тарифи на розподіл електроенергії – для 1-го класу напруги та 2-го. Перший діє для великої промисловості, яка споживає багато електроенергії, а другий для всіх інших.
Тариф на розподіл для першого класу нижчий, ніж для другого. При поставці електроенергії 1-му класу у мережах менші втрати: що вища напруга у мережі, то нижчі втрати у ній і навпаки. За 2023 р. втрати у мережах першого класу напруги становили 4,13 %, а другого — 7,14%.
"Отже, тарифи розраховуються, виходячи із витрат на розподіл електроенергії за класами та обсягів цього розподілу. Це означає, що споживач за кожним класом напруги повинен покрити витрати, пов’язані із цим розподілом. А кількість споживачів першого класу незрівнянно менша, ніж споживачів другого класу", - підкреслив Прокіп.
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