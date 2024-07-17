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Президент Євроради відповів на лист Орбана щодо його "миротворчої місії"

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Президент Європейської ради Шарль Мішель у відповіді на лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо його "миротворчої місії" заявив, що жодних дискусій про Україну не може відбуватися без України. Документ, датований 16 липня, потрапив у розпорядження Радіо Свобода.

У ньому Мішель пише, що головування у Раді Європейського Союзу не відіграє ролі в представництві організації на міжнародній арені й на це Угорщину не уповноважувала Єврорада.

"Я чітко заявив про це ще до вашого візиту до москви, і згодом це повторив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у своїй заяві від 5 липня", – наголосив Мішель.

Крім того, він зазначив, що взяв до уваги думки й пропозиції Орбана, та водночас звертає його увагу, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом і підтверджена під час останнього саміту лідерів у червні.

Також він відкинув твердження Орбана про те, що ЄС нібито проводить "провоєнну політику". Він зазначив, що росія – агресор, а Україна – жертва, яка реалізує право на самооборону. Тому, за його словами, прямий шлях до миру – виведення росією військ з України.

Мішель наголосив, що жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України. Він сказав, що надіслав листа всім державам-членам ЄС і повідомить про листування Україну.

"ЄС послідовно прагне створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру. Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому плані, включно з Китаєм", – резюмував посадовець.

Мішель, Орбан
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