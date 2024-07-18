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Наталуха: Парламент розробляє законопроект щодо впровадження так званої економічної мобілізації

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У Верховній раді розробляють законопроєкт щодо впровадження так званої економічної мобілізації. Вона йтиме паралельно з економічним бронюванням.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха на брифінгу.

За його словами, при впровадженні економічного бронювання не всі маленькі бізнеси зможуть платити за своїх працівників ті ж 20 тисяч гривень, тож військові запропонували концепцію економічної мобілізації як доповнення до ідеї економічного бронювання.

«Уявіть, що у вас є СТО. Ця СТО не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника на місяць за бронювання. Але воно має попит серед тих самих військових, які постійно ремонтують свої машини. Тоді ми запроваджуємо категорію «економічної мобілізації», – заявив нардеп.

Наталуха підкреслив, що економічна мобілізація полягатиме в тому, щоб бізнес, який не має можливості платити за бронь працівника 20 тисяч гривень податку, міг би надавати безкоштовно товар, роботу або послугу, на які є попит серед військових, з аналогічною вартістю.

Фактично це означає, що на суму вартості бронювання потрібно надати послуги на ту саму суму.

«Наприклад, ви хочете забронювати чотирьох працівників, це сума 80 тисяч гривень на місяць, тобто ви як власник бізнесу маєте укласти контракт із якоюсь бригадою на безкоштовні послуги в межах 80 тисяч гривень на місяць. І за це отримаєте право броні чотирьох працівників», – пояснив він.

Нардеп додав, що концепція економічної мобілізації у розробці. Її об'єднають у одному законопроєкті з економічним бронюванням.

Терміни розробки законопроєкту наразі невідомі.

мобілізація, Наталуха, економічна мобілізація
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