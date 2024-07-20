Генштаб: Серед обмежено придатних менше ніж 10% визнають непридатними до військової служби

Станом на сьогодні серед обмежено придатних менше ніж 10% громадян визначено непридатними до військової служби, повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Роман Горбач.
На брифінгу в п'ятницю полковник зазначив, що після того як із законодавства прибрали такий термін, як обмежено придатний, усі військовослужбовці протягом дев’яти місяців за графіком, складеним командуванням медичних сил, проходять переобстеження.
Як зазначили в Генштабі, усі обмежено придатні будуть або придатні для проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби в певних місцях (як-от тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК), або взагалі будуть непридатними для проходження військової служби, в подальшому будуть звільнені з військової служби.
"Для розуміння: з усіх обмежено придатних дуже мала частка, це менше ніж 10%, визнається непридатними зараз під час проходження служби і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у певних військових частинах", - поінформував Горбач.
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