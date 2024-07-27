Українцям розповіли, що буде з тарифами та пенсіями у серпні

Нещодавнє підвищення тарифів на світло суттєво позначилося на щомісячних витратах українців. Проте в серпні ціни на послуги ЖКГ мають залишатися стабільними, а окремі категорії громадян отримають додаткові виплати.

РБК-Україна розповідає, що буде з тарифами, як зміняться умови для призначення субсидій та кому виплатять грошову допомогу наступного місяця.

Тарифи ЖКГ: скільки потрібно сплатити в серпні 2024

Світло

Вартість електроенергії для населення від початку літа значно зросла. З 1 червня встановлено тариф на рівні 4,32 грн/кВт-год. Така ж ціна буде і протягом серпня. Власники двозонних лічильників можуть економити, сплачуючи за електрику вдвічі менше у нічні години. З 23:00 до 07:00 тариф становить 2,16 грн/кВт-год.

Газопостачання

Тарифи на газ для побутових споживачів залишаються на рівні 7,96 грн/куб.м. Таку ціну на "блакитне паливо" встановив "Нафтогаз України", клієнтами якого є більша частина населення. Компанія продовжила дію тарифу "Фіксований" до квітня 2025, керуючись урядовим мораторієм на підвищення цін.

В інших постачальників ціни коливатимуться від 7,7 до 9,9 грн за кубометр газу.

Холодна вода

Неодноразові спроби НКРЕКП підвищити тариф на холодне водопостачання та водовідведення поки залишаються безрезультатними. Водоканали наполягають на зміні цін, зокрема через підвищення вартості електрики, реагентів тощо.

Проте у більшості великих міст та обласних центрах споживачі продовжують платити за "довоєнними" тарифами. У маленьких містах та селищах рішення ухвалює місцева влада, тому ціни можуть зростати.

Які тарифи заборонено підвищувати

На тлі повномасштабного вторгення РФ в Україну в 2022 році Кабмін запровадив мораторій на підвищення комунальних тарифів. Під час дії воєнного стану та ще пів року після його скасування в Україні заборонено підвищувати ціни на теплопостачання, гарячу воду та газ.

Чи можна оформити субсидію в серпні

Зекономити на оплаті комуналки допоможе субсидія на послуги ЖКГ. Для її призначення домогосподарство має відповідати низці критеріїв, зокрема якщо сума оплати за комуналку перевищує 15% сукупного доходу всіх членів родини, що мешкають разом.

У більшості випадків субсидія призначається на опалювальний та неопалювальний сезон. Проте тим, хто подає заяву після 1 липня, субсидію чи пільгу призначать із місяця звернення.

Тобто, за допомогою на оплату послуг ЖКГ можна звертатися у серпні, але розрахують її також від серпня.

Варто пам'ятати, що у субсидії можуть відмовити в разі:

коли є заборгованість від 680 грн за комунальні послуги терміном 3 місяці і більше;

коли повнолітній член домогосподарства не навчається і не працює, й не стоїть на обліку як безробітний;

якщо площа квартири становить понад 130 кв. м, а площа будинку – понад 230 кв. м (крім багатодітних сімей);

наявність транспортного засобу, випущеного менш як 5 років тому, або двох чи більше транспортних засобів, випущених менш як 15 років;

якщо у когось із домогосподарства є депозит на суму 100 тисяч грнь і більше;

якщо упродовж року хтось із членів домогосподарства робив покупку на суму понад 50 тисяч грн (крім витрат на лікування та купівлі валюти).

Подати документи на субсидію можна особисто, звернувшись до органів Пенсійного фонду (ПФУ), ЦНАПів, органів місцевої влади, або онлайн (на порталі електронних послуг чи в застосунку ПФУ, на порталі "Дія").

Кому можуть підвищити пенсію

Всі етапи масового підвищення та індексацій пенсій, заплановані на 2024 рік, вже відбулися. Наразі пенсіонери можуть звертатися за перерахунком в індивідуальному порядку.

Наприклад, якщо особа після досягнення пенсійного віку продовжувала працювати, а тепер звільнилася, їй потрібно звернутися до ПФУ для розрахунку надбавок з урахуванням додаткового страхового стажу та ін.

Також підвищення пенсії у серпні 2024 може відбутися в разі досягнення особою певного віку. Наступного місяця надбавки у розмірі 300 грн отримають пенсіонери яким виповнилося 70 років; 456 грн – віком від 75 років; 570 грн – віком від 80 років.

Грошова допомога до Дня Незалежності

До Дня Незалежності 24 серпня 2024 окремі категорії громадян можуть розраховувати на грошову допомогу від 450 до 3100 грн.

Категорії отримувачів та суми виплат наступні:

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3100 грн;

II групи – 2900 грн;

III групи – 2700 грн;

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1000 грн;

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3100 грн;

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та жертви нацистських переслідувань, визнані за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 грн;

Учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Без додаткового звернення разом із пенсією у серпні грошову надбавку до Дня Незалежності отримають пенсіонери, які мають право на таку виплату.

Ветеранам війни, які наразі проходять службу чи працюють, кошти виплатять військові частини/організації на підставі поданих заявок, зокрема через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву довільної форми.

Документи на виплату можна подати до 1 серпня, а уразі відсутності такої можливості – до 1 жовтня 2024.