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Зеленська: одним із найважливіших завдань програми ментального здоров'я є підтримка бійців

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Дружина президента України Олена Зеленська вважає, що одним із найважливіших завдань Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність" є підтримка бійців, повідомляє пресслужба глави держави.

"Кожен воїн – це не просто частина війська. Це батько, чоловік, мама, дочка. Тому важливо, аби родини опанували навички самодопомоги та знали, як підтримати свою близьку людину, яка захищає країну на фронті", - сказала перша леді, наголосивши, що з військовими таку допомогу мають отримувати і їхні близькі.

За її словами, лише третина військових за результатами опитувань каже, що звернулася б до психолога. "У відповідях захисників простежується загальноукраїнська тенденція: упередження, що психологічна допомога – "прояв слабкості". І завдання всього суспільства – подолати цю стигму, пояснити й самому усвідомити, що вміння приймати допомогу, навпаки, є проявом сили", - наголосила перша леді.

Вона зауважила, що у світі існує багато практик, які Україна може і повинна запозичити.

"Під час нещодавньої поїздки до США великим враженням для мене був центр Волтера Ріда – найпотужніший медичний комплекс для військових у країні. Кожен парамедик опановує навички підтримки ментального здоров’я. Це і йому допомагає ухвалювати правильні рішення, і тим, хто навколо нього. Рада, що скоро до центру поїде делегація наших фахівців на чолі з головою МОЗ, щоб усе докладно вивчити", - розповіла Зеленська.

Під час першого щорічного міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я провідні фахівці в галузі медицини, військові, керівництво держави, представники міжнародних організацій та громадянського суспільства обговорювали питання здоров'я військовослужбовців, реабілітації, евакуації, медичної допомоги на полі бою та науково-технологічних інновацій у військовій медицині. Окрему увагу було приділено ментальному здоров'ю українських захисників.

Перша леді подякувала міжнародним партнерам за їхню готовність ділитися досвідом і закликала українських чиновників турбуватися про ментальний добробут українських військовослужбовців.

Зеленська
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