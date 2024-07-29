Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Буданов: Після закінчення війни перед нами постануть не менш важливі і не менш складні задачі

151

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов виступив перед випускниками Київської Школи Економіки. Він переконаний, що війна закінчиться, але тоді постануть вже інші задачі, які простішими не будуть.

Пише УНН з посиланням на ГУР МО.

Генерал-лейтенант Кирило Буданов, начальник ГУР МО України, виступив перед випускниками Київської Школи Економіки, які здобули ступінь магістрів. Він привітав їх з успішним закінченням навчання та виголосив промову.

"Попри війну і численні випробування, які випали на долю всіх українців, ці молоді люди залишилися в Україні — здобувати освіту тут, щоб ставати кращими та робити кращою нашу спільну державу", - заявив Буданов.

Він додав, що свого часу американський бойовий генерал, герой двох світових воєн Джорж Паттон сказав: "Не зупиняйся. Хтось має бути першим, чому б не ти?". Для людини, яка прагне знань і готова до викликів - не існує недосяжних цілей.

"Доля обрала нас — нам з вами випало жити та вчитися у надзвичайний час. Саме зараз і саме тут, в Україні, за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом. Нове покоління української нації мусить допомогти світу знайти відповіді на ці питання.Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні", - наголосив очільник ГУР МО.

Буданов підкреслив, що так завжди буває, коли нація вирішує йти власним непроторенним шляхом. "Вважаю, це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно", - переконує розвідник.

"Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте — ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніж хтось", або "на рівні з провідними", ні — тільки номером один", - підсумовує очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Йому також вручили почесне звання Київської школи економіки за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями.

Буданов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 29 июля 2024
Воскресенье, 28 июля 2024
Суббота, 27 июля 2024
Пятница, 26 июля 2024
Вторник, 23 июля 2024
Понедельник, 22 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023