У Бундестазі закликають дозволити Україні бити по території росії західною зброєю

Терористичні атаки рф на Україну, які спрямовані, зокрема, на руйнування цивільних об'єктів і вбивство мирного населення, показують всю суть російського режиму. Країни НАТО, які нещодавно відвідали саміт у Вашингтоні, повинні дати потужну відповідь путіну — максимально посилити ППО України і дозволити українським військовим знищувати військові цілі на території росії.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від партії "Зелених" Себастьян Шефер.

"Теракт, скоєний у понеділок (ідеться про ракетну атаку рф на Київ, зокрема дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня 2024 року, внаслідок якої загинули 33 особи, з них 5 дітей, і 121 особа дістала поранення — ред.), ще раз засвідчив характер російського режиму. Це чистий тероризм. Напад на дитячу лікарню показує всю жорстокість російського диктатора і його прихильників. Я вважаю, що це було привітання саміту НАТО. І я щиро вірю, що країни НАТО дадуть дуже сильну відповідь путіну і росії, тому що тільки так ми зможемо прийти до миру. росія повинна вивести свої війська. росія повинна припинити напади. Ми (країни Заходу — ред.) повинні зробити українське небо безпечним", — зазначив німецький депутат.

"Я з полегшенням почув, як президент Байден оголосив про постачання Україні нових систем Patriot. Я дуже радий, що Німеччина докладала справді величезних зусиль і не пасла задніх, коли йшлося про ППО України. Єдина відповідь, яка можлива (на вчинений рф варварський теракт — ред.) — додаткова підтримка України. Винищувачі F-16 потрібні якомога швидше і нам треба закрити небо над Україною. Ми маємо дозволити нашим українським друзям знищувати бази, з яких стартують літаки російського терористичного режиму. І ми повинні дозволити нашим українським друзям знищувати ракети на території росії і в Криму до того, як вони стартують", — підсумував член Бундестагу.