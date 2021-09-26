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Экзитполы показали лидерство двух партий на выборах в Германии

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Экзитполы показали лидерство двух партий на выборах в Германии

Согласно данным экзитполов от немецкий телекомпаний ARD и ZDF, первое место на выборах в бундестаг делят между собой партия немецких консерваторов — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — во главе с Армином Лашетом и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем.

Так, экзитпол от ARD, показывает что обе партии получили по 25% голосов избирателей. При этом результаты экзитпола от ZDF говорят, что СДПГ получает небольшое преимущество в голосах перед ХДС/ХСС (26% против 24%).

Кроме того, по подсчетам ARD, в парламент проходит партия «Левые», преодолевая избирательный порог в 5%. Правая «Альтернатива для Германии» получает 11%, столько же у «Свободной демократической партии». У «Зеленых» — 15%.

Экзитпол ZDF показывает, что «Альтернатива» заручилась поддержкой 10% избирателей, «Зеленые» — 14,5%, «Свободные демократы» — 12%, «Левые» — 5%.

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Парламентские выборы 2021 года в Германии впервые за 16 лет пройдут без участия действующего канцлера ФРГ. Ангела Меркель еще в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом (ХДС) и заявила об уходе из политики по окончании четвертого срока на посту канцлера. За ее пост борются три претендента от наиболее популярных партий.

выборы, ФРГ, Бундестаг
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