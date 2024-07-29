МЗС Польщі: Чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їй так не подобаються

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський розкритикував антипольські відозви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, висловивши сумнів у необхідності угорського членства в ЄС і НАТО.

Слова Бартошевського цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

Заступник голови МЗС Польщі підкреслив, що, на відміну від Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з росією, "тому що це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО".

Бартошевський підкреслив, що промову Орбана дуже негативно вже прокоментувало посольство США в Будапешті.

"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їй так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану. – Ред.) не створити союз з путіним і з деякими авторитарними державами такого типу?" – риторично спитав він.

"Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика (Угорщини. – Ред.) на цей час", – підкреслив заступник голови польського МЗС.

Він нагадав, що Угорщина також блокує два мільярди злотих (467 мільйонів євро) з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку отримала Україна.