МЗС Польщі: Чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їй так не подобаються

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський розкритикував антипольські відозви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, висловивши сумнів у необхідності угорського членства в ЄС і НАТО.
Слова Бартошевського цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".
Заступник голови МЗС Польщі підкреслив, що, на відміну від Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з росією, "тому що це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО".
Бартошевський підкреслив, що промову Орбана дуже негативно вже прокоментувало посольство США в Будапешті.
"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їй так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану. – Ред.) не створити союз з путіним і з деякими авторитарними державами такого типу?" – риторично спитав він.
"Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика (Угорщини. – Ред.) на цей час", – підкреслив заступник голови польського МЗС.
Він нагадав, що Угорщина також блокує два мільярди злотих (467 мільйонів євро) з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку отримала Україна.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023