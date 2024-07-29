Financial Times: ЄС змушений скоротити витрати на своїх дипломатів

Європейська служба зовнішніх справ змушена скоротити на 43 млн євро витрати дипломатам. Їм рекомендують відмовитися від поїздок, вечірок та посилення безпеки резиденцій.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Європейська служба зовнішніх справ ЄС змушена скоротити 43 мільйони євро видатків, або майже 5% запланованого бюджету, через перевищення бюджету цього року.

Згідно з правилами семирічного бюджету ЄС, усі його відомства мають утримувати щорічне зростання видатків, не пов'язаних із виплатою заробітної плати, в межах 2%.

Перевитрати зовнішньополітичної служби ЄС цього року виявилися найбільшими. Зараз там шукають кроки, які дозволять закрити дефіцит бюджету.

Дипломати розповіли, що скорочення вже призвели до скасування кількох заходів - зокрема, щорічного прийняття в Генасамблеї ООН. Також зазначається, шо деякі посли власним коштом орендують житло.