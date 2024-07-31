Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виступає за позбавлення мандатів народних депутатів через прогули і кнопкодавство.
Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.
"Що б порадив я, і ці зміни були внесені в перший же день роботи Верховної Ради 9-го скликання Президентом України Володимиром Зеленським, це додаткові підстави, які позбавляють народного депутата повноважень. Одна з них, зокрема, прогули. Тобто, якщо є прогул, і ти не виконуєш свої повноваження, це є підстава для того, щоб тебе позбавили повноважень. Друга підстава – кнопкодавство", – зазначив він.
Стефанчук нагадав, що вичерпний перелік щодо позбавлення депутатів повноважень вказаний у Конституції, яку під час воєнного стану змінювати неможна.
Спікер парламенту наголосив, що наявний список підстав для позбавлення мандату його не задовольняє і перелік має бути розширено.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023