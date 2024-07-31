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Стефанчук виступає за позбавлення мандатів народних депутатів через прогули і кнопкодавство

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виступає за позбавлення мандатів народних депутатів через прогули і кнопкодавство.

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

"Що б порадив я, і ці зміни були внесені в перший же день роботи Верховної Ради 9-го скликання Президентом України Володимиром Зеленським, це додаткові підстави, які позбавляють народного депутата повноважень. Одна з них, зокрема, прогули. Тобто, якщо є прогул, і ти не виконуєш свої повноваження, це є підстава для того, щоб тебе позбавили повноважень. Друга підстава – кнопкодавство", – зазначив він.

Стефанчук нагадав, що вичерпний перелік щодо позбавлення депутатів повноважень вказаний у Конституції, яку під час воєнного стану змінювати неможна.

Спікер парламенту наголосив, що наявний список підстав для позбавлення мандату його не задовольняє і перелік має бути розширено.

Стефанчук
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