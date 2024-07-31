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Марченко пропонує ввести податок на посилки вартістю до 150 євро

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Міністерство фінансів планує запровадити податок на посилки вартістю до 150 євро, оскільки це сприятиме боротьбі з тіньовими схемами ввезення товарів.

Як пише delo.ua, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр зауважив, що значна частина інтернет-торгівлі та електронної комерції в Україні функціонує поза правовим полем. Під маскою неоподатковуваного ліміту в 150 євро в країну завозять різноманітні товари.

"Це проблема, яка виходить за межі простого ухилення від сплати незначних податків при імпорті. Варто лише розглянути, як працює інтернет-торгівля: які форми реєстрації обирають бізнеси, скільки вони сплачують податків, і чи сплачують взагалі імпортний ПДВ", – пояснив Марченко.

За його словами, багато продавців користуються спрощеною системою оподаткування, сплачуючи лише 5% єдиного податку, навіть маючи обороти у сотні мільйонів гривень. Крім того, поширеною є практика декларування товарів вартістю до 150 євро (навіть якщо реальна вартість в кілька разів вища), щоб уникнути оподаткування.

"Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити", - сказав він.

За даними 2023 року, в Україну було ввезено 51,5 млн одиниць міжнародних посилок без сплати податків. В середньому це дві посилки на кожного громадянина.

"В середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік. Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли", - сказав міністр.

Він додав, що ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок.

"Задайтесь питанням, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", - наголосив Марченко.

Він також зазначив, що розуміє непопулярність цього заходу, але підкреслив, що аргументи на користь зменшення неоподатковуваного ліміту є достатньо обґрунтованими.

Мінфін, Марченко
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