Марченко: Мінфін хоче позбутися державних деривативів, прив'язаних до темпів зростання ВВП

Міністерство фінансів України хотіло б позбутися державних деривативів, прив'язаних до темпів зростання ВВП.

Як пише Слово і діло, про це повідомив голова відомства Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Йдеться про ВВП-варанти, випущені в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році. Тоді кредитори погодилися списати близько 3,6 млрд доларів боргу України, а натомість отримали цінні папери, прив'язані до темпів зростання реального ВВП з 2019 року до 2039-го.

«Це фактично міна уповільненої дії. Наприклад, зростання ВВП у 2023 році на 5,3% призводить до суттєвих виплат за ВВП-варантами вже у 2025 році. Хоча завдяки тому, що ми передбачили це і домовилися з інвесторами у 2022 році, ці виплати будуть вдвічі меншими у 2025 році: 0,5% від ВВП замість 1%», – сказав міністр.

Він зазначив, що будь-яке зростання ВВП України понад 3% на рік автоматично означатиме виплати власникам варантів.

«І ця історія продовжуватиметься до 2041 року, якщо нічого не робити», – додав Марченко.