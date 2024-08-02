ЄК: Санкції, які застосувала Україна, не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба"

Єврокомісія не виявила ризиків для безпеки постачання нафти в Угорщину та Словаччину після того, як Україна запровадила санкції проти "Лукойлу".
Як пише delo.ua, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Єврокомісії Балаша Ужварі.
Представник Єврокомісії Балаш Ужварі зазначив, що Єврокомісія обговорила з українськими, угорськими та словацькими чиновниками питання припинення транзиту нафти "Лукойл" через Україну.
"З інформації, яка зараз є у нас, і згідно з внутрішнім аналізом Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти "Лукойлу", не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба", оскільки "Лукойл" не є офіційним власником цієї нафти", - повідомив Балаш Ужварі.
Він зазначив, що Єврокомісія планує отримати додаткові дані від Угорщини та Словаччини для підтвердження попередніх висновків.
"Також можу підтвердити, що служби Єврокомісії попередньо дійшли висновку, що термінові консультації на цьому етапі не гарантовані, оскільки немає ознак безпосереднього ризику для безпеки поставок", - уточнив Ужварі.
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