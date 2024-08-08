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Середній бізнес не хоче працювати в місяці з постійними відключеннями електроенергії

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Більшість компаній середнього розміру після розрахунків наразі приходять до того, що їм економічно вигідніше не працювати в місяці з постійними відключеннями електроенергії, аніж будувати власні об'єкти електрогенерації.

Про це розповів у інтерв'ю журналу "ЕнергоБізнес" генеральний директор компанії "Д.Трейдінг", що входить до холдингу ДТЕК, Дмитро Маляр. При цьому великий бізнес, за його словами, зараз здебільшого покладається на одну стратегію.

"Велике підприємство будує щось не на два-три місяці, а на 10 років. Там такі інвестиції, які мають строк окупності 10-15 років. Вони повинні розуміти, що ця електростанція економічною буде протягом 15 років. І тут питання: якщо у нас війна протягом 15 років буде, незрозуміло, що залишиться від самих цих підприємств в такій ситуації", - зазначив Маляр.

За словами керівника "Д.Трейдінгу", через це великі підприємства здебільшого підлаштовуються під наявні регуляторні вимоги стосовно необхідності імпорту електроенергії, аби уникнути відключень. Нагадаємо, що наприкінці травня Кабінет міністрів встановив, що частка такого імпорту має складати 80% від загального обсягу споживання на відповідну годину.

"Їм говорять: хочете споживати електроенергію в тих обсягах, які вам плюс-мінус потрібні, ваш внесок - це імпорт. У середніх компаній є два шляхи. Є компанії, які говорять: ми вважаємо, що це проблема двох-трьох місяців - припустимо, грудень-січень. Тому ми вважаємо, що витрачати 10-15 мільйонів доларів на 10-15 МВт парогазового, газопоршневого обладнання - це дуже дорого, тому в гіршому випадку ми просто постоїмо ці два-три місяці", - розповів він.

Маляр додав, що це - "також рішення", якщо його дозволяє технологічний цикл підприємства. Інші ж компанії, з меншою енергоємністю та наявністю фінансових можливостей, можуть і комбінувати різні засоби забезпечення електроенергією.

"Хтось встановлює сонячну батарею, хтось планує будувати когенераційні установки, хтось газопоршневі, тобто вони вважають, що якийсь обсяг, не 100%, повинен бути автономним, тому що для них ці три місяці - це багато, і вони хочуть працювати. Такі компанії є, але поки вони в меншості. В більшості наших клієнтів - позиція очікування загальних рішень", - вказав директор компанії.

Він наголосив, що причиною демотивації більшості представників приватного середнього та великого бізнесу в питанні будівництва власних генеруючих об'єктів криється в розрахунках вартості таких заходів.

"Всі почули, почали рахувати, почали звертатися до нас, чи це вигідно. Ми порахували. Потім вони вже бачать розрахунки й розуміють вартість питання. Тому що коли ти чуєш меседж "давайте будувати генерацію" - реакція на це масштабна. А далі 95% починають рахувати. І кількість компаній, які реально хочуть робити це, якщо ми говоримо про приватний сектор, досить обмежена", - сказав Маляр.

За його словами, робота умовної газопоршневої станції на 5, 10 чи 20 МВт, враховуючи форвардні на ціни на електроенергію в Європі, може виявитися окупною лише протягом двох чи трьох місяців на рік.

"Чи варто тобі вкладатися такими коштами? Кожен вирішує для себе. Якщо для нього важливо працювати ці два-три місяці надійно і мати такий бекап, він приймає рішення й будує", - резюмував очільник трейдингової компанії.

Маляр, електростанції
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