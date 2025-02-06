Юристка розповіла, що може прискорити будівництво нових електростанцій в Україні

Вирішення боргових проблем на енергоринку прискорить будівництво нових електростанцій в Україні.
Про це заявила Ольга Савченко, партнерка юридичної компанії "Альтело", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".
Вона зазначила, що борг ДП "Гарантований покупець" перед виробниками з ВДЕ на кінець 2024 року становив близько 27,6 млрд грн, борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" - 22 млрд грн.
"За 2024 рік створювалися численні робочі групи на базі різних державних органів, проте з помітних кроків для подолання боргової кризи реалізовано лише затвердження економічно обґрунтованого тарифу на передачу для "Укренерго", а решта ініціатив досі не доведені до кінця", - сказала Савченко.
"2025 рік має стати роком реалізації планів і є сподівання, що плани із стратегічних документів співпадуть та допоможуть розвитку сектора ВДЕ у реальності", - додала вона.
За її словами, сектор ВДЕ підтвердив, що може розвиватися в умовах ринку без "зеленого" тарифу. Водночас, негативно на розвиток нових проектів ВДЕ впливають й проблеми із залучення боргового фінансування проектів ВДЕ.
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