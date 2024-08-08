Буданов: Тотального блекауту і зупинки всієї країни не буде

Ворог не зможе повністю знищити нашу енергосистему, тотального блекауту і зупинки всієї країни не буде.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на зустрічі з випускниками Київської школи економіки, відповідаючи на запитання, чи зможе росія повністю знищити українську енергосистему передає Укрінформ із посиланням на Forbes Україна.
«Чи зможе ворог повністю знищити нашу енергосистему – ні, це нереально. У нас у певних енерговузлах йде подвійне, потрійне дублювання. Зворотнє запитання: чи можемо ми знищити їхню енергетику? Ні, також не можемо», - сказав Буданов.
За його словами, з початку року росія здійснила по енергетичній інфраструктурі Україні вісім масованих атак. У результаті Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.
«Я не прихильник СРСР, але Україна від нього успадкувала достатній запас міцності енергосистеми, заявив Буданов. Ускладнити нам життя вони точно можуть, і це вже зробили», - додав очільник ГУР.
Буданов підкреслив, що цієї зими українцям буде не так комфортно, як взимку 2023-го. «Але тотального блекауту і зупинки всієї країни не буде. Наша енергосистема достатньо потужна, щоб її повністю зруйнувати», - наголосив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023