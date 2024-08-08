Буданов: Тотального блекауту і зупинки всієї країни не буде

Ворог не зможе повністю знищити нашу енергосистему, тотального блекауту і зупинки всієї країни не буде.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на зустрічі з випускниками Київської школи економіки, відповідаючи на запитання, чи зможе росія повністю знищити українську енергосистему передає Укрінформ із посиланням на Forbes Україна.

«Чи зможе ворог повністю знищити нашу енергосистему – ні, це нереально. У нас у певних енерговузлах йде подвійне, потрійне дублювання. Зворотнє запитання: чи можемо ми знищити їхню енергетику? Ні, також не можемо», - сказав Буданов.

За його словами, з початку року росія здійснила по енергетичній інфраструктурі Україні вісім масованих атак. У результаті Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

«Я не прихильник СРСР, але Україна від нього успадкувала достатній запас міцності енергосистеми, заявив Буданов. Ускладнити нам життя вони точно можуть, і це вже зробили», - додав очільник ГУР.

Буданов підкреслив, що цієї зими українцям буде не так комфортно, як взимку 2023-го. «Але тотального блекауту і зупинки всієї країни не буде. Наша енергосистема достатньо потужна, щоб її повністю зруйнувати», - наголосив він.