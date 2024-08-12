Сирський анонсував продовження операції, але не повідомив якої

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив про продовження операції українських захисників у Курській області рф. Відповідний допис він опублікував у Telegram.

«Продовжуємо операцію», – лаконічно написав під фото біля мапи головком, імовірно, натякаючи на події в Курській області рф.

До слова, 8 серпня Сирський вже публікував подібний допис. Тоді він виклав у своєму телеграм-каналі фото з таким підписом» Працюю у вихідному районі». Як відомо, вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.