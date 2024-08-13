МО України розглядає можливість впровадження електронних направлень на ВЛК через застосунок "Резерв+"

Міністерство оборони України розглядає можливість впровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії (ВЛК) через застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних і військовослужбовців. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю для "Української правди".
За її словами, планується, що електронне направлення буде містити QR-код, за яким лікарі зможуть ідентифікувати особу. Черногоренко також зазначила, що Міноборони співпрацює з МОЗ для створення електронної системи, яка б відображала всю інформацію про лікування військових.
Вона підкреслила, що зараз ці дані можна отримати через запити до центральних баз госпіталів або лікарень, але є потреба створити окрему базу для зручності роботи військових лікарів. Очікується, що ця система буде готова до кінця 2024 року.
Крім того, до застосунку планується додати нові функції, такі як онлайн-рекрутинг та навчання, що зробить "Резерв+" повноцінним цифровим аналогом територіальних центрів комплектування, спрощуючи і автоматизуючи процеси для громадян.
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