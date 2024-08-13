МОЗ: Рада з відновлення лікарні "Охматдит" має бути повністю сформована протягом цього тижня

Рада з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" має бути повністю сформована протягом цього тижня.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо склад Ради сформувати протягом цього тижня. Все буде залежати від кількості заявок, які потрібно опрацювати", - сказав Ляшко.

За його словами, до 14 серпня МОЗ приймає заявки від громадських, антикорупційних організацій, будівельних компаній щодо включення їхніх представників у Раду з контролю за відновленням зруйнованих та пошкоджених будівель "Охматдиту".

"Після отримання заявок буде проведено ранжування, опрацьовані критерії, квоти... Коли сформується повний склад Ради, буде обрано голову та секретаря і ми презентуємо поетапний план всіх процесів, які будуть відбуватися", - зауважив очільник МОЗ.

Він зазначив, що минулого тижня відбулася нарада з представниками будівельних компаній, на якій обговорювалася послідовність необхідних процедур. Керівництво МОЗ та "Охматдиту" вже спілкувалося з представниками проєктних інституцій, державних підприємств, і наглядовій раді буде презентовано бачення, як можна якнайшвидше розробити технічний звіт, кошторис і, зрештою, розпочати будівельні роботи.

"За моїми оцінками, впродовж місяця може бути зроблений технічний звіт... (Після цього) впродовж тижня зроблять кошторис, далі - публічна експертиза", - уточнив Ляшко.

Він наголосив, що МОЗ пропонуватиме наглядовій раді затвердити конкретні терміни, щоб до зими виконати певний обсяг робіт, оскільки важливо зберегти інженерні мережі лікарні.

ПРООН готова запропонувати критерії до компаній, які будуть подаватися на тендер, зазначив міністр.

"Потенційно це можуть бути і євроторги, до яких можуть долучитися і іноземні компанії. Але це буде дискусія серед професіоналів з рекомендаціями наглядовій раді", - зауважив Ляшко.

Він додав, що критерії до учасників тендеру будуть оголошені після обрання повного складу наглядової ради.

Очільник МОЗ нагадав, що відновленню підлягає новий корпус "Охматдиту", який був зведений за експериментальним проєктом. Стосовно будівель хірургічного корпусу, корпусу токсикології та будівлі трансформаторної підстанції наглядовій раді буде презентовано кілька рішень.

"Ми вже проговорили зі Світовим банком і потенційно готові представити наглядовій декілька процесів: розбробка фінансово-економічного обгрунтування під будівлі хірургічного корпусу, скільки коштів на реконструкцію необхідно, бо будівля аварійна, і скільки коштів - на будівництво нової. Це питання презентуємо на публічному обговоренні", - сказав міністр.