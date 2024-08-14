Мінекономіки: До бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу

13 серпня до Державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Транш складається з пільгового фінансування – 2,7 млрд євро та гранту – 1,5 млрд євро.
Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення соціальних видатків державного бюджету, але не можуть використовуватися для потреб сектору безпеки та оборони.
Міністр економіки Юлія Свириденко підкреслила, що новий транш від ЄС допоможе посилити макрофінансову стабільність України та забезпечити системну підтримку національної економіки в довгостроковій перспективі. Вона також зазначила, що Україна наразі працює над досягненням індикаторів третього кварталу, що дозволить отримати ще €4 млрд у листопаді, з яких €1,5 млрд складе грантове фінансування.
“З початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС сягає 38 млрд євро, найбільша фінансова допомога серед донорів. Реалізація Ukraine Facility передбачає системне та прогнозоване фінансування, що надає можливість уряду більш впевнено здійснювати планування та управління державними фінансами”, — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Протягом 3 кварталу Україна планує виконати 9 індикаторів, серед яких цифровізація Державної митної служби, реформа публічних інвестицій, боротьба з корупцією, корпоративне управління державними компаніями, та інші важливі кроки. Протягом третього кварталу планується виконати ще 9 індикаторів, що дозволить отримати наступний транш фінансової підтримки.
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