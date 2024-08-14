НБУ поінформував населення про майбутнє зростання споживчих цін

Національний банк України (НБУ) офіційно поінформував населення про майбутнє зростання споживчих цін.

Основні чинники прискорення інфляції включають складнощі з електропостачанням і збільшення заробітних плат. Про це йдеться в коментарі НБУ щодо рівня інфляції.

"У найближчі місяці прогнозується подальше прискорення інфляції", - зазначили в Нацбанку, перерахувавши такі причини:

збільшення витрат бізнесу на оплату праці;

зростання витрат підприємств на електроенергію;

підвищення акцизів;

ефекти від девальвації гривні в попередні місяці

У Національному банку України запевняють, що цінова катастрофа не загрожує.

"Інфляція залишиться помірною у 2024 році завдяки зусиллям Національного банку щодо захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції, а також забезпеченню стабільності на валютному ринку", - зазначають у НБУ.

Ключовим фактором, який прискорив інфляцію, стало підвищення вартості перероблених продуктів харчування. Це пов'язано зі збільшенням витрат на енергію, зберігання товарів та оплату праці.

Крім того, девальвація гривні посилила ціновий тиск. Зокрема, через спекотну погоду прискорилося зростання цін на молоко, а вартість бананів зросла через збільшення зовнішнього попиту. Водночас кісточкові фрукти, кавуни, яблука та деякі овочі з борщового набору подешевшали завдяки активному продажу продукції зі сховищ і перебоям із постачанням електроенергії.

Зростання адміністративно регульованих цін трохи прискорилося до 13,4% у річному вираженні. Темпи зростання цін на тютюнові вироби сповільнилися, хоча вони залишаються високими. Також відзначається деяке прискорення зростання цін на фармацевтичну продукцію та медичні товари, ймовірно, під впливом валютних коливань.

Інфляційний тиск утримує мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення. Зростання цін на пальне сповільнилося до 17,6%, що пов'язано з ефектом бази порівняння через повернення оподаткування пального до довоєнного рівня в липні 2023 року, а також зниженням попиту з боку агропромислового комплексу.

Зростання базової інфляції та цін на оброблені продовольчі товари продовжує набирати обертів, що може бути пов'язано зі зростанням виробничих витрат. Це особливо стосується хлібобулочних і кондитерських виробів.

Однак ціни на непродовольчі товари та послуги також зростають, хоча повільніше. Зокрема, дорожчають послуги у сфері охорони здоров'я, транспорту та зв'язку.

Найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні. Однак інфляція за прогнозом НБУ залишатиметься помірною протягом 2024 року.