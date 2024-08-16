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Більшість жителів Німеччини вважає, що Шольц погано справляється зі своїми обов'язками, - опитування

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Опитування засвідчило, що більшість жителів Німеччини вважає, що канцлер Олаф Шольц погано справляється зі своїми обов'язками і йому бракує лідерських якостей.

Дані відповідного опитування наводить ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, 62% респондентів вважають, що уряд на чолі із Шольцом працює погано, ще 33% переконані, що добре. Ще 58% незадоволені канцлером Шольцом, добре оцінюють його роботу 36% опитаних.

Особливо критикують лідерські якості канцлера: лише 16% респондентів підтверджують їх наявність, тоді як близько трьох чвертей (76%) вважають, що Олаф Шольц не продемонстрував жодних лідерських якостей протягом останніх тижнів.

При цьому лише 29% опитаних виступають за те, щоб Шольц вдруге висунув свою кандидатуру на посаду канцлера, 67% – проти.

Попри суперечки всередині урядової коаліції Німеччини 74% опитаних вважають, що уряд проіснує до чергових виборів у 2025 році. Лише 21% очікують, що коаліція припинить своє існування достроково.

Опитування було проведено дослідницькою групою Wahlen з 12 по 14 серпня. У ньому взяли участь 1 334 особи.

Німеччина, опитування, Шольц
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