Більшість жителів Німеччини вважає, що Шольц погано справляється зі своїми обов'язками, - опитування

Опитування засвідчило, що більшість жителів Німеччини вважає, що канцлер Олаф Шольц погано справляється зі своїми обов'язками і йому бракує лідерських якостей.
Дані відповідного опитування наводить ZDF, повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, 62% респондентів вважають, що уряд на чолі із Шольцом працює погано, ще 33% переконані, що добре. Ще 58% незадоволені канцлером Шольцом, добре оцінюють його роботу 36% опитаних.
Особливо критикують лідерські якості канцлера: лише 16% респондентів підтверджують їх наявність, тоді як близько трьох чвертей (76%) вважають, що Олаф Шольц не продемонстрував жодних лідерських якостей протягом останніх тижнів.
При цьому лише 29% опитаних виступають за те, щоб Шольц вдруге висунув свою кандидатуру на посаду канцлера, 67% – проти.
Попри суперечки всередині урядової коаліції Німеччини 74% опитаних вважають, що уряд проіснує до чергових виборів у 2025 році. Лише 21% очікують, що коаліція припинить своє існування достроково.
Опитування було проведено дослідницькою групою Wahlen з 12 по 14 серпня. У ньому взяли участь 1 334 особи.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023