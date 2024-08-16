УКАБ: Українські виробники меду значно зміцнили свої позиції на світовому ринку

Українські виробники меду за останні десять років значно зміцнили свої позиції на світовому ринку. У 2023 році Україна експортувала близько 55,4 тисяч тонн меду, що в п’ять разів більше порівняно з 2012 роком, коли експорт становив трохи понад 10 тисяч тонн.

Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Попри складнощі, спричинені повномасштабною війною, український мед у 2024 році продовжує демонструвати стійку позитивну динаміку на міжнародному ринку. За перші три місяці цього року було експортовано понад 23 тисячі тонн меду на суму 44 мільйони доларів.

Європейський Союз залишається ключовим споживачем українського меду, забезпечивши у 2023 році 92% експортних надходжень галузі, що становить 112 мільйонів доларів. Серед країн-членів ЄС найбільший попит на український мед демонструє Німеччина, імпортувавши 14,1 тисяч тонн продукції.

За нею слідують Польща з 8,8 тисячами тонн та Франція з 5,9 тисячами тонн. Значні обсяги також закупили Іспанія (3,3 тис. т), Італія (3,2 тис. т), Греція (2,8 тис. т) та Румунія (2,6 тис. т).

Україна продовжує утримуватися в п’ятірці провідних світових експортерів меду, займаючи за підсумками 2023 року четверте місце після Китаю (152,6 тис. т), Індії (98,7 тис. т) та Аргентини (68,9 тис. т).

Завдяки сприятливим торговельним умовам, зокрема лібералізації торгівлі з ЄС, українські пасічники мають гарантований доступ до європейського споживача, що є важливим фактором для збереження та подальшого розвитку експортного потенціалу. Третій рік поспіль Україна займає друге місце після Китаю серед експортерів меду до країн ЄС, експортуючи 52 тисячі тонн у 2023 році.

Український мед також представлений на ринках США, Туреччини, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Канади, Катару та інших країн, що свідчить про його високий попит на міжнародній арені.