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Міненерго: Графіки відключення електроенергії можуть повернутися через спеку

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Графіки відключення електроенергії можуть повернутися через спеку, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник.

«Спека повертається. Ми бачимо підвищення температури. Сьогодні не застосовувалися графіки обмеження, і завтра не заплановано. Складна погода може призвести до підвищення споживання електроенергії. Особливо коли це досить висока стійка температура», - сказав він в ефірі телемарафону.

Колесник уточнив, що енергосистема залишається пошкодженою після восьми масових комплексних атак російських окупантів на об'єкти енергетичної інфраструктури, що може призвести до виникнення дефіциту електричної енергії.

Наразі проводиться активна робота з відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, зазначив заступник міністра енергетики.

«Одна з найбільших ремонтних кампаній для того, щоб максимальний склад обладнання був підготовлений до наступного опалювального сезону», - сказав Колесник.

світло, Міненерго, Колесник
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