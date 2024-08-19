Мінфін Німеччини: Зброя передана під відповідальність України, яка захищається і реалізує своє право на самооборону

ЗМІ поширили повідомлення про те, що ЗСУ використовують німецьку зброю в ході операції у Курській області. У відповідь на це міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю srf.ch заявив, що вся німецька зброя передавалась під відповідальність України.
«Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону», – наголосив Лінднер.
Німецький міністр пояснив, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.
Нагадаємо, видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії. Припускається, що в ході операції Україна використовує декілька таких машин. Також у мережі публікувалися відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.
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