Костенко: Українських чоловіків слід мобілізувати до армії із 20 до 50 років

Українських чоловіків слід мобілізувати до армії із 20 до 50 років. Усіх, хто старше, можна бари до війська за бажанням, але не в бойові підрозділи. Таку думку у інтерв’ю «Українській правді» висловив народний депутат від фракції «Голос», полковник СБУ Роман Костенко.
«Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати завдання, має бути 20-50», – сказав Костенко.
Він також зауважив, що перебуває в армії з 17 років. Натомість зараз командири часто нарікають на вік бійців.
«Категорія, яка призивається в армію, досить вікова. А ми всі говоримо про технологічну війну, яку маємо виграти», – заявив нардеп.
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