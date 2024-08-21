Частину доходів від російських активів Чехія витратить на боєприпаси для України

Чехія закупить боєприпаси для України з частини доходів від заморожених російських активів в ЄС.
Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у соцмережі Х (Twitter).
"Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз. Таким чином, ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких вкрай необхідних великокаліберних боєприпасів", – зауважила Чернохова.
За її словами, це ще одна демонстрація впевненості іноземних партнерів в ефективності чеського проєкту.
"Це ще один доказ довіри наших союзників до Чеської Республіки та нашої ініціативи щодо боєприпасів. Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали росії, і врятувати державні фінанси європейських країн", – додала вона.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023