Частину доходів від російських активів Чехія витратить на боєприпаси для України

Чехія закупить боєприпаси для України з частини доходів від заморожених російських активів в ЄС.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у соцмережі Х (Twitter).

"Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз. Таким чином, ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких вкрай необхідних великокаліберних боєприпасів", – зауважила Чернохова.

За її словами, це ще одна демонстрація впевненості іноземних партнерів в ефективності чеського проєкту.

"Це ще один доказ довіри наших союзників до Чеської Республіки та нашої ініціативи щодо боєприпасів. Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали росії, і врятувати державні фінанси європейських країн", – додала вона.