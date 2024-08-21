Стефанчук: Рада готова ухвалювати необхідні рішення для військових, в тому числі стосовно Курської області

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент готовий ухвалювати необхідні рішення для військових, в тому числі стосовно Курської області, у якій Збройні сили проводять операцію.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання Українських Новин.

"Якщо будуть потрібні будь-які інші законодавчі підтримки з боку парламенту, ми готові в дискусії з військовими провести все, що необхідно для єдиної мети, для нашої успішної перемоги", - так він відповів на запитання, чи потрібно вносити якісь зміни до законодавства для того, щоб врегулювати питання статусу Курської області.

Стефанчук наголосив, що Україна проводить операцію по захисту України доволі ефективно і не тільки на території самої України.

Він нагадав, що Рада проголосувала закон про статус військових Збройних сил, які воюють на території росії.