Железняк: Закон про підвищення акцизного податку на пальне невдовзі буде підписаний

Законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне після того, як усі блокувальні постанови щодо нього на засіданні Верховної Ради сьогодні не ухвалили, невдовзі підпишуть голова парламенту Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

"Відповідно він (законопроєкт №11256-2 - ІФ-У) набуде чинності (як і підвищення акцизів) із 1 вересня 2024 року", - написав Железняк.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 липня ухвалила закон про поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо.

Законопроєктом передбачено графік щорічного збільшення акцизних ставок із 1 липня 2024 року до 1 січня 2028 року. Зокрема, акциз на бензин із чинних EUR213,5/1 тис. л має зрости до EUR242,6 - із липня 2024-го, EUR271,7 - 2025-го, EUR300,8 - 2026-го, EUR329,9 - 2027-го і EUR359 - 2028-го.

Акциз на дизельне пальне з чинних EUR139,5/1 тис. л має зрости до EUR177,6 із липня 2024 року, до EUR215,7 - у 2025-му, EUR253,8 - у 2026-му, EUR291,9 - у 2027-му та EUR330 - із 2028-го.

Акциз на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном, LPG) із чинних EUR52/1 тис. л має зрости до EUR55,6 із липня 2024 року, до EUR59,2 - у 2025-му, EUR62,8 - у 2026-му, EUR66,4 - у 2027-му і EUR70 - із 2028-го.

Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.