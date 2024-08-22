Боррель: Дозвіл на використання Україною західної зброї допоможе просунути мирні зусилля

Скасування обмежень для України на використання зброї, що передана країнами Заходу, допоможе просунути мирні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Європейського союзу Жозепа Борреля у Twitter.

За словами Борреля, зняття обмежень для України на застосування західного озброєння проти російських військових дозволило б: