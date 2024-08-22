Південна Афріка заблокувала поставки снарядів Польщі через побоювання, що вони можуть потрапити в Україну

Влада Південно-Африканської республіки перешкодила поставкам артилерійських боєприпасів, які Польща замовила ще у 2022 році.
Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.
За даними журналістів, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну польський уряд підписав з компанією Rheinmetall контракт на постачання 50 тисяч артилерійських снарядів.
Боєприпаси довірили виготовляти південноафриканській «дочці» Rheinmetall. Як стало відомо, у липні 2023 року контракт на постачання було розірвано «через проблеми, пов'язані з реалізацією контракту субпідрядником».
«Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано - більш-менш безпосередньо - урядом ПАР, побоюючись, що вони можуть бути відправлені далі в Україну. Однак Південна Африка ближча до росії, з якою вона серед іншого входить разом до альянсу БРІКС», – вказано у публікації.
Водночас видання зазначає, що для ефективного захисту від потенційного нападу росії Польщі потрібно не менше мільйона боєприпасів калібру 155-мм.
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