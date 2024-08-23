ЦПД: путін особисто озвучив фейк про буцімто спроби України завдати удару по Курській АЕС

російський диктатор володимир путін особисто озвучив фейк про буцімто спроби України завдати удару по Курській АЕС. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили - мета кампанії - дискредитація України та залякування світу ядерною катастрофою, передає УНН.
"Ця заява путіна є частиною дезінформаційної кампанії кремля у відповідь на успішні дії ЗСУ в курській області. Мета кампанії - дискредитація нашої держави та залякування світу ядерною катастрофою", - йдеться у повідомленні Центру.
Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, "бажаний сценарій росіян зі штурмом Силами оборони курської АЕС для подальшого звинувачення в ядерному тероризмі розсипався, але альтернативного в них нема, тому до пропаганди загрози ядерного терору підключився путін".
Заява путіна, додав керівник ЦПД - "чиста брехня, яка вийшла після провальних заяв росіян про підготовку Україною "ядерної провокації" на Курській і Запорізькій АЕС у минулу п‘ятницю".
"Все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародний рівень. Як і казав, загроза ядерної провокації зі сторони рф цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто путін", - заявив Андрій Коваленко.
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