Рот: Складається враження, що для уряду Німеччини підтримка України з кожним роком стає все менш важливою

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот із партії Олафа Шольца вважає, що запланований міжнародними партнерами кредит для України на 50 млрд доларів має надійти Києву на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини, а не замість неї.

Про це Рот написав у своїй колонці для Die Welt, пише "Європейська правда".

Рот відзначив, що у нього складається враження, нібито для уряду Німеччини підтримка України з кожним роком стає все менш важливою.

Він наголосив, що із 7,5 млрд євро цього року німецький уряд планує виділити на військову допомогу Україні на 2025 рік 4 мільярди євро, а до 2027 року ця сума скоротиться до 0,5 мільярда євро.

Нагадаємо, в уряді Німеччини заявили, що у майбутньому Україна зможе покривати свої військові потреба за рахунок багатомільярдного кредиту, який нададуть за рахунок заморожених активів рф.

"Це викликало сумніви в Україні та серед наших партнерів у Центральній та Східній Європі щодо надійності Німеччини. Правильно вимагати від агресора заплатити в майбутньому і використовувати доходи від заморожених російських державних активів для фінансування військової підтримки України.

Однак новий міжнародний фінансовий інструмент на загальну суму 46 мільярдів євро поки що існує лише на папері", – зауважив Рот.

Наразі залишається невизначеним, коли і в якому обсязі ці кошти будуть фактично доступні для України, додав він.

"Однак заморожені російські активи насправді призначалися для порятунку свободи України, а не федерального бюджету. Якщо інші країни також скоротять свою двосторонню допомогу, новий фінансовий котел не протримається довго.

Саме тому гроші від великого кредиту мають надходити не замість, а на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини. Це було б справжнім полегшенням для України", – переконаний Міхаель Рот.

Політик застеріг: якщо Україна програє війну або буде змушена погодитися на продиктований мир, наслідки для безпеки Німеччини та стабільності в Європі будуть серйозними.