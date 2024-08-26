Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Рот: Складається враження, що для уряду Німеччини підтримка України з кожним роком стає все менш важливою

169

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот із партії Олафа Шольца вважає, що запланований міжнародними партнерами кредит для України на 50 млрд доларів має надійти Києву на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини, а не замість неї.

Про це Рот написав у своїй колонці для Die Welt, пише "Європейська правда".

Рот відзначив, що у нього складається враження, нібито для уряду Німеччини підтримка України з кожним роком стає все менш важливою.

Він наголосив, що із 7,5 млрд євро цього року німецький уряд планує виділити на військову допомогу Україні на 2025 рік 4 мільярди євро, а до 2027 року ця сума скоротиться до 0,5 мільярда євро.

Нагадаємо, в уряді Німеччини заявили, що у майбутньому Україна зможе покривати свої військові потреба за рахунок багатомільярдного кредиту, який нададуть за рахунок заморожених активів рф.

"Це викликало сумніви в Україні та серед наших партнерів у Центральній та Східній Європі щодо надійності Німеччини. Правильно вимагати від агресора заплатити в майбутньому і використовувати доходи від заморожених російських державних активів для фінансування військової підтримки України.

Однак новий міжнародний фінансовий інструмент на загальну суму 46 мільярдів євро поки що існує лише на папері", – зауважив Рот.

Наразі залишається невизначеним, коли і в якому обсязі ці кошти будуть фактично доступні для України, додав він.

"Однак заморожені російські активи насправді призначалися для порятунку свободи України, а не федерального бюджету. Якщо інші країни також скоротять свою двосторонню допомогу, новий фінансовий котел не протримається довго.

Саме тому гроші від великого кредиту мають надходити не замість, а на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини. Це було б справжнім полегшенням для України", – переконаний Міхаель Рот.

Політик застеріг: якщо Україна програє війну або буде змушена погодитися на продиктований мир, наслідки для безпеки Німеччини та стабільності в Європі будуть серйозними.

Бундестаг, Німеччина, Рот
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 26 августа 2024
Воскресенье, 25 августа 2024
Суббота, 24 августа 2024
Пятница, 23 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023