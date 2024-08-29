Костін: Злочини росії проти цивільного населення є масовими та мають ознаки злочинів проти людяності

Україна розслідує незаконне позбавлення волі росією понад 14 тисяч цивільних осіб, встановлено понад 170 катівень, заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час панельної дискусії «Катування і переслідування цивільних осіб як злочини проти людяності з боку російської влади в Україні», повідомляє в середу пресслужба Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі.

«Фактично кожен, хто повернувся з російської неволі, зазнавав різних форм насильства. Злочини росії проти цивільного населення є масовими і поширеними та мають ознаки злочинів проти людяності», - цитує Костіна пресслужба.

Генпрокурор наголосив, що об'єднання зусиль національних і міжнародних партнерів - одна з головних передумов належного документування та розслідування таких складних і сенситивних злочинів.

«Ми високо цінуємо внесок неурядових організацій, які посилюють роботу слідчих і прокурорів. На сьогодні Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру 261 особі за злочини, пов'язані з незаконним утриманням цивільних, судові вироки отримали 58 осіб», - зазначив він.

Андрій Костін подякував Міжнародній організації проти катувань, Міжнародній ініціативі з прав людини, Центру прав людини «Зміна», Українській правовій консультативній групі, іншим партнерам із міжнародних та громадських організацій за ініціювання цієї важливої дискусії.