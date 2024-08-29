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Костін: Злочини росії проти цивільного населення є масовими та мають ознаки злочинів проти людяності

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Україна розслідує незаконне позбавлення волі росією понад 14 тисяч цивільних осіб, встановлено понад 170 катівень, заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час панельної дискусії «Катування і переслідування цивільних осіб як злочини проти людяності з боку російської влади в Україні», повідомляє в середу пресслужба Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі.

«Фактично кожен, хто повернувся з російської неволі, зазнавав різних форм насильства. Злочини росії проти цивільного населення є масовими і поширеними та мають ознаки злочинів проти людяності», - цитує Костіна пресслужба.

Генпрокурор наголосив, що об'єднання зусиль національних і міжнародних партнерів - одна з головних передумов належного документування та розслідування таких складних і сенситивних злочинів.

«Ми високо цінуємо внесок неурядових організацій, які посилюють роботу слідчих і прокурорів. На сьогодні Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру 261 особі за злочини, пов'язані з незаконним утриманням цивільних, судові вироки отримали 58 осіб», - зазначив він.

Андрій Костін подякував Міжнародній організації проти катувань, Міжнародній ініціативі з прав людини, Центру прав людини «Зміна», Українській правовій консультативній групі, іншим партнерам із міжнародних та громадських організацій за ініціювання цієї важливої дискусії.

Костін
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