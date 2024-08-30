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Голова Укренерго: Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів

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Україна накопичила гігантський запас енергообладнання за допомогою західних донорів. Кожного місяця країна отримує набагато більше трансформаторів, ніж може теоретично втратити від атак країни-агресора росії.

Про це заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ВВС, що записували 22 серпня, до масштабного обстрілу енергосистеми України 26 серпня.

Кудрицький сказав, що обмеження електропостачання в Україні не є катастрофічними та не вплинуть на фронт та оборону України та не поставлять державу на коліна. За його словами, взимку можуть бути складнощі в енергетиці, проте вони не спричинять гуманітарну катастрофу.

"Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак. У нас сьогодні є також інженерний захист наших об'єктів, саме на об'єктах "Укренерго". Це єдині об'єкти критичної інфраструктури, де є такий захист, який витримує пряме влучання, наприклад, шахедів", - наголосив Кудрицький.

Очільник "Укренерго" підкреслив, що компанія навчилася протидіяти тактиці агресора та знає, як збалансувати енергосистему для подальшої роботи.

Укренерго, Кудрицький
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