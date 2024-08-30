Голова Укренерго: Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів

Україна накопичила гігантський запас енергообладнання за допомогою західних донорів. Кожного місяця країна отримує набагато більше трансформаторів, ніж може теоретично втратити від атак країни-агресора росії.

Про це заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ВВС, що записували 22 серпня, до масштабного обстрілу енергосистеми України 26 серпня.

Кудрицький сказав, що обмеження електропостачання в Україні не є катастрофічними та не вплинуть на фронт та оборону України та не поставлять державу на коліна. За його словами, взимку можуть бути складнощі в енергетиці, проте вони не спричинять гуманітарну катастрофу.

"Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак. У нас сьогодні є також інженерний захист наших об'єктів, саме на об'єктах "Укренерго". Це єдині об'єкти критичної інфраструктури, де є такий захист, який витримує пряме влучання, наприклад, шахедів", - наголосив Кудрицький.

Очільник "Укренерго" підкреслив, що компанія навчилася протидіяти тактиці агресора та знає, як збалансувати енергосистему для подальшої роботи.